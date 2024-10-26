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        Dikmen'de annenlere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

        Sinop'un Dikmen ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, annelere uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:47 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:22
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        Dikmen'de annenlere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı
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        Sinop'un Dikmen ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, annelere uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Dikmen Spor Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ozan Civelek, Belediye Başkanı Andan Acar ile ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Annelere uyuşturucunun zararları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Civelek, uyuşturucuyla mücadelede herkesin desteğini beklediklerini söyledi.

        Uyuşturucuyla mücadelede annelere önemli görev düştüğünü vurgulayan Civelek, bu projeyle annelerin hassasiyetini ve duyarlılığını artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Civelek, annelerden çocuklarının takibini yapmalarını, karşılaştıkları olumsuzluklarda kolluk kuvvetlerinden destek almalarını istedi.

        Toplantıda ayrıca dolandırıcılık, kumar ve sanal bahis konularında da katılımcılara bilgi verildi.

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        Galeri

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