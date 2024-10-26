Dikmen'de annenlere uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

Toplantıda ayrıca dolandırıcılık, kumar ve sanal bahis konularında da katılımcılara bilgi verildi.

Uyuşturucuyla mücadelede annelere önemli görev düştüğünü vurgulayan Civelek, bu projeyle annelerin hassasiyetini ve duyarlılığını artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Annelere uyuşturucunun zararları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Civelek, uyuşturucuyla mücadelede herkesin desteğini beklediklerini söyledi.

Dikmen Spor Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ozan Civelek, Belediye Başkanı Andan Acar ile ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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