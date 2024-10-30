Boyabat'ta 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Üzerinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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