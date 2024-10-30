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        Boyabat'ta 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Sinop'ta, hakkında 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:14 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:40
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        Boyabat'ta 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Sinop'ta, hakkında 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan şok uygulamada, işlediği çeşitli suçlardan ötürü hakkında 14 yıl 9 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Üzerinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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