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        Sinop'ta balıkçı ağına fener balığı takıldı

        Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına Karadeniz'de nadir görülen fener balığı takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:10
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        Sinop'ta balıkçı ağına fener balığı takıldı
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        Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına Karadeniz’de nadir görülen fener balığı takıldı.

        Kentte küçük tekneleriyle avlanan balıkçılar tarafından yakalanan fener balığı, tezgahta kilogramı 400 liradan satışa sunuldu.

        Balıkçı Talat Baş, AA muhabirine, Karadeniz'de ikinci kez fener balığı ile karşılaştığını söyledi.

        Bu balığın Akdeniz ve Ege'ye ait bir tür olduğunu anlatan Baş, şöyle konuştu:

        "45 yıldır Karadeniz'de balıkçılık yapıyorum. Bu süre zarfında ikinci kez ağlarımıza takılıyor. Hep söylendiği gibi bu durum iklim değişikliğiyle bağlantılı herhalde. Suların ısınması balığın Karadeniz’e gelmesine neden oluyor. Çünkü fener balığı Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaşam süren bir balık türüdür. Son yıllarda Karadeniz’de görülmeye başlanması bize ilginç geliyor."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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