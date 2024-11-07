Boyabat'ta LÖSEV yararına kermes düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde LÖSEV yararına kermes düzenlendi.

Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından okul salonunda açılan kermeste, velilerce hazırlanan gıda ürünlerinin satışı yapıldı.

Okul müdürü Ünal Karaca, burada yaptığı konuşmada, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenledikleri kermesten elde edilecek gelirin LÖSEV'e aktarılacağını söyledi.

Kermese katkı sunan velilere teşekkür eden Karaca, şöyle konuştu:

"Lösemi değil, sevgi bulaşır' sloganıyla yola çıktık ve öğrencilerimize sosyal sorumluluk aşıladık. Bu kapsamda öğrenci velilerimizin de katkılarıyla böyle anlamlı bir kermes düzenledik. Hem öğrencilerimiz hem velilerimiz hem de öğretmenlerimiz önemli katkı sundu. Katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz."