Sinop'ta 60 yaş ve üzeri "kıdemli öğrencilere" tarih ve arkeoloji de dersleri veriliyor

Sinop'ta hayata geçirilen "3. Yaş Üniversitesi" projesiyle üniversite sıralarıyla buluşan 60 yaş ve üzeri kıdemli öğrenciler, uygulamalı olarak verilen tarih ve arkeoloji dersleriyle hem anılarını tazeleme hem de kentin geçmişini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2023 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" verilerine göre yüzde 20 ile yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop'ta, Valilik koordinesinde hayata geçirilen 3. Yaş Üniversitesine katılım sağlayan 60 yaş ve üzeri vatandaşlara 50 farklı derste eğitim veriliyor.

Fotoğrafçılık, medya okur yazarlığı, arıcılık, yerel lezzetler gibi dersler gören kıdemli öğrencilere kent tarihi ve arkeoloji dersleri de veriliyor. Uygulamalı olarak verilen tarih ve arkeoloji dersleri kapsamında yaşlı öğrenciler, kenti tarihi mekanları ile müzeleri de geziyor. Geziler sırasında öğrencilere kentin tarihi ve arkeolojisi hakkında bilgi aktarılıyor. "Kıdemli öğrenciler", bu kapsamda Gerze ilçesindeki Yakup Ağa Konağı, Zeytin Park, Yangın Evleri, Köşk Burnu Feneri ve Gerze İskelesi'ni gezme fırsatı buldu.