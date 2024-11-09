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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 15:40 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:44
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal eden ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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