Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve kullananlara yönelik operasyon yapıldı.

İl merkezi ve Erfelek ilçesinde belirlenen adreslerde yapılan aramada 4 gram kubar esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu, 3 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.