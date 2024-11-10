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        Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sinop'ta otomobille, motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:13 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:05
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        Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Sinop'ta otomobille, motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Melih K. idaresindeki 57 ACE 621 plakalı motosiklet, kent merkezi Ada Mahallesi’nde karşı yönden gelen Göksal D'nin kullandığı 57 AAB 234 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Melih K. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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