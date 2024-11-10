Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Zanlıların ait araçlardaki aramalarda ise 40 bin 126 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gerze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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