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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Sinop'ta emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 20:28 Güncelleme: 10.11.2024 - 20:32
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Sinop'ta emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gerze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

        Zanlıların ait araçlardaki aramalarda ise 40 bin 126 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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