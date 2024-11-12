Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlılara ait araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez ilçede bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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