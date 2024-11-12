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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:56 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:02
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez ilçede bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlılara ait araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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