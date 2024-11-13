Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Türkeli'de su ürünleri denetimi yapıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkeli'de su ürünleri denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Türkeli ilçesinde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Güzelkent Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen denetimde, balıkçı teknelerinin ruhsatları incelenerek avlanan hamsilerin boy ölçümleri yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu tür faaliyetlerin balıkçılık sektörüne güveni artıracağına dikkat çekilerek, denetimler sırasında gerçekleştirilen ölçümlerde avlanan hamsilerin yasal avlanabilir boyutlarda olduğunun belirlendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Emel Öğretmen'e hızla çarpan sürücü de öğretmen!
        Emel Öğretmen'e hızla çarpan sürücü de öğretmen!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        Trump Eğitim Bakanlığı'nı kapatacak mı?
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...

        Benzer Haberler

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Gerze'de fidan dikim etkinliği düzenlendi
        Gerze'de fidan dikim etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla bul...
        Sinop'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla bul...
        Sinop'ta balıkçı teknesi karaya oturdu
        Sinop'ta balıkçı teknesi karaya oturdu
        Karadeniz'de ağlara takılan hamsi kilogramı 150 liradan satılıyor
        Karadeniz'de ağlara takılan hamsi kilogramı 150 liradan satılıyor
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı