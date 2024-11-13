Boyabat Belediyesi tarafından 694 aileye sosyal yardım yapıldı

Sinop’un Boyabat ilçesinde Belediye tarafından 694 aileye sosyal yardım desteği sağlandı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, Belediye tarafından vatandaşlara yönelik yapılan sosyal yardım desteklerine ilişkin bilgiler verdi.

Paylaşımında, Belediye olarak bugüne kadar 694 aileye 4 temel başlıkta yardımlarda bulunduklarını vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"Refah düzeyini artırmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla sunduğumuz sosyal yardımlar, toplumun her kesimine hitap etmektedir. Sosyal yardımlar, vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal zorluklarla başa çıkabilmeleri için önemli bir destek mekanizmasıdır. Bireylerin sadece günlük ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal eşitsizliklerin azaltılmasına ve sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. Eğitim, gıda, giyim ve barınma gibi temel alanlar başta olmak üzere birçok alanda daha refah yarınlar için vatandaşlarımızın yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz."