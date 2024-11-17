Yönetmen Saleh, Filistin'de yaşananları beyaz perdeye taşımaya devam edecek

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh, Filistin'deki insan hikayelerini beyaz perdeye taşımaya devam edecek.

Yönetmenliğini yaptığı filmlerle İsrail'in Filistin'de uyguladığı şiddet ve zulmü beyaz perdeye taşıyan Saleh'in "Shadows Freedom" (Özgürlüğün Gölgesi) adlı kısa filmi, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde düzenlenen "Avluda Sinema" etkinliğinde gösterildi.

"Savaş sadece Filistin'de durmayacak. İsrail, Lübnan'dan sonra devam etmek istiyor. İsrail'deki liderlik, bilge bir liderlik değil, daha çok yayılmacı liderlik. Ne yazık ki bölgemizde daha çok gözyaşı ve kurbana neden oluyor. Bu, bizim yarattığımız bir durum değil, onların uydurdukları ve yarattıkları bir süreç. Hükümetleri, destekçileri ve yöneticileri 'Büyük İsrail' hayal ediyor. Eğer bu durmazsa bizi çok daha zor zamanlar bekliyor."

Saleh, "Avrupa ve Amerika ne yazık ki İsrail'i destekliyor. Bizi insan olarak görmüyorlar ve Filistin'deki haklarımızı da görmüyorlar. İslam ülkeleri de aynı şekilde fazla destek göstermiyor. Tepkileri çok düşük, çok az ve uluslararası sistemin altında kalıyorlar." diye konuştu.

İsrail'in bölgedeki tüm kural tanımazlığı karşısında Avrupa ve ABD'nin yanlarında olmadığını belirten Saleh, Türkiye'nin kendilerine verdiği destekten ötürü son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

Türkiye halkının Filistin'i desteklediğinin altını çizen Saleh, "Türk ve Filistin halkı arasında özel bir ilişki var. Hem halk hem yönetim olarak aynı destek var. Sokağa inerseniz, Filistin bayraklarını ve sloganlarını görebilirsiniz." dedi.

Nawras Abu Saleh, "Kendi filmlerimizi ancak biz çekeriz" sloganıyla Filistin'de yaşanan insani hikayeleri beyaz perdeye taşımaya devam edeceğini vurgulayarak, "Filistin'deki her ev bir hikayeye sahip ve bu hikayeler çok insancıl, dünya çapında herkesin anlayabileceği hikayeler. Eğer biz hikayeleri anlatmakta geç kalırsak, diğerleri bizim hikayelerimizi kendi açılarından anlatacak." ifadelerini kullandı.