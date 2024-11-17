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        Sinop'ta lakerda yarışması düzenlendi

        Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta düzenlenen Lakerda Festivali'nde katılımcılar hazırladıkları tuzlu balıklarla dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 19:05 Güncelleme: 17.11.2024 - 19:16
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        Sinop'ta lakerda yarışması düzenlendi
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        Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta düzenlenen Lakerda Festivali'nde katılımcılar hazırladıkları tuzlu balıklarla dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Sinop Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Derneği tarafından 5'incisi düzenlenen Lakerda Festivali sona erdi.

        Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve dört gün süren festival boyunca çocuk oyun etkinlikleri, konser, söyleşiler ve film gösterimleri gerçekleştirildi.

        Festivalin kapanışı ise "Buzda değil, tuzda balık" sloganıyla gerçekleştirilen lakerda (tuzlu balık) yarışmasıyla yapıldı.

        Altmış kişinin daha önce hazırladıkları lakerdalarla katıldığı yarışmada, tuzlu balıklar jüri tarafından tadılarak değerlendirildi.

        Lakerdanın kokusu, tuz oranı ve diriliğine göre yapılan puanlamada, birinciliği Ali Dizdaroğlu elde ederken, ikinci Özgür Demirci, üçüncü ise Fatih Türe oldu.

        Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Vali Yardımcısı Taner Bolat ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz tarafından verildi.

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