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        Gerze'de öğrencilere temel trafik eğitimi verildi

        Sinop'un Gerze ilçesinde trafik ekiplerince lise öğrencilerine yönelik temel trafik eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:21 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:47
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        Gerze'de öğrencilere temel trafik eğitimi verildi
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        Sinop'un Gerze ilçesinde trafik ekiplerince lise öğrencilerine yönelik temel trafik eğitimi düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Gerze Sedat Işıdı Kültür Merkezi'nde verilen eğitimde, öğrencilere bisikletle sürüş yaptıkları sırada nasıl görünür olabilecekleri, kask ve emniyet kemeri takmanın önemine ilişkin bilgi aktarıldı.

        Trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili de bilgi verilen öğrencilere, uyuşturucu maddelerin zararlarına yönelik de bilgilendirme yapıldı.

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        Galeri

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