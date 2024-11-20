Sinop Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı

Sinop Valiliği tarafından kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre 21 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Rüzgarın kent merkezinde 4 ila 7 kuvvetinde, yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 kuvvetinde esmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, vatandaşlardan soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.