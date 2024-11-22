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        Sinop sahillerinde kuvvetli rüzgar 3 metrelik dalgalar oluşturdu

        Karadeniz'de etkili olan kuvvetli rüzgar, Sinop sahillerinde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:36 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:56
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        Sinop sahillerinde kuvvetli rüzgar 3 metrelik dalgalar oluşturdu
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        Karadeniz'de etkili olan kuvvetli rüzgar, Sinop sahillerinde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluşturdu.

        Kentte iki gündür etkisini sürdüren ve saatteki hızı 37 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle, kentin güney sahilinde dalga boyu 3 metreyi buldu.

        Bazı vatandaşlar, sahile gelerek cep telefonlarıyla dalgaları görüntülemeye çalıştı.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle kentin güneyindeki iç liman mevkisine sığınan, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin de bekleyişi devam ediyor.

        Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise kentteki olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha sürmesinin beklendiği bildirilerek, vatandaşların kar yağışı ve sağanak nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşı dikkatli olması istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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