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        Sinop Valiliğinden kar yağışı ve sağanak uyarısı

        Sinop Valiliğince kar yağışı ve sağanak uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:29
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        Sinop Valiliğinden kar yağışı ve sağanak uyarısı
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        Sinop Valiliğince kar yağışı ve sağanak uyarısında bulunuldu.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kentte 23 Kasım Cumartesi ve 24 Kasım Pazar günleri ani sıcaklık düşüşü yaşanmasının beklendiği vurgulandı.

        Kentte sağanağın yanı sıra 400 metre rakım üzerindeki bölgelerde yoğun kar yağışının olacağı aktarılan açıklamada, kıyılarda sel ve su baskını, iç kesimlerde ise don, buzlanma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

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