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        Sinop'ta kar nedeniyle köylerinde mahsur kalan iki hasta kurtarıldı

        Sinop'ta kar nedeniyle köylerinde mahsur kalan iki hasta, ekiplerin kapanan yolları açmasının ardından hastanelere ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:56 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:11
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        Sinop'ta kar nedeniyle köylerinde mahsur kalan iki hasta kurtarıldı
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        Sinop’ta kar nedeniyle köylerinde mahsur kalan iki hasta, ekiplerin kapanan yolları açmasının ardından hastanelere ulaştırıldı.

        Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte, 22 yerleşim birimine ulaşım kesildi.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü kentte, kırsal kesimlerde yaşayan ve hastalanmaları üzerine yardım çağrısında bulunan vatandaşlara ulaşmak için de yoğun çaba sarf ediliyor.

        Türkeli ilçesinin Çatakörencik köyü ile Boyabat ilçesinin Darıözü köyünde yaşayan iki vatandaşın rahatsızlanması üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye ulaştı. Ekiplerin karla kapanan yolu açmasının ardından hastalar ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada ise kar yağışının kent genelinde aralıklarla devam ettiği vurgulanarak, kış lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması uyarısı yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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