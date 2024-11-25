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        Karadeniz'de kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor

        Karadeniz'de iki gündür etkisini sürdüren kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:49
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        Karadeniz'de kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor
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        Karadeniz'de iki gündür etkisini sürdüren kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor.

        Avcılık yapmak için Türkiye’nin farklı kentlerinden Sinop'a gelen, ancak bölgede devam eden sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçıların kent limanındaki bekleyişleri sürüyor.

        Çok sayıda balıkçı teknesinin hava şartlarının normale dönmesini beklediği kentte, balık tezgahları da boş kaldı.

        Balık azlığı dolayısıyla bazı tezgahlar tamamen kapatılırken, açık bulunan tezgahlarda ise az miktarda bulunan palamut satışa sunuldu.

        Balıkçı Savaş Özaltun, AA muhabirine, hava şartlarının iki gündür Karadeniz'de avcılığa müsaade etmediğini belirtti.

        Bu nedenle tezgahların boş kaldığını anlatan Özaltun, "İki gündür hava şartlarından ötürü avcılık olmuyor. O nedenle tezgahlar boş kaldı. Bir iki gün daha böyle devam edecek gibi görünüyor." dedi.

        Bu arada balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası taşımacılık yapan 40’a yakın yük gemisinin de kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisindeki bekleyişleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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