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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:45 Güncelleme: 26.11.2024 - 18:00
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Şükrü Aydın'ın kullandığı 39 ACC 233 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu kara yolu Boyabat Kavşağı'nda Yaşar Çakır idaresindeki 57 KA 431 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nurcan Yarış, Birsen Çakır ve Keziban Akgiş yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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