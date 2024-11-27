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        Boyabat'ta Spor İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Spor İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:25
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        Boyabat'ta Spor İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde Spor İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Genç Ofis Salonu'nda yapılan toplantıda, ilçedeki sportif faaliyetler ve yatırımlar değerlendirildi.

        Toplantıda ayrıca, gençlerin spora yönlendirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.

        Kaymakam Enver Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, spor alanında yapılacak tüm çalışma ve faaliyetlerin gönüllülük esasıyla olması gerektiğini söyledi.

        Sporun bağımlılıkla mücadelede de önemli bir etken olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bağımlılıkla mücadelede spor çok etken. Bu alanda faaliyet ve etkinliklerimizi artırmalıyız. Başarıya ulaşmak için kurumlar arası iş birliğine önem verip, mücadeleyi artırarak sürdürmeliyiz." dedi.

        Belediye Başkanı Hasan Kara ise spora destek konusunda kulüplerin, okulların ve spor camiasının her zaman imkanları dahilinde yanında olacaklarını kaydetti.

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