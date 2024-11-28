Sinop'ta sürücülere güvenli sürüş bilgilendirmesi yapıldı

Sinop'ta jandarma ekiplerince sürücülere güvenli sürüş bilgilendirmesi yapıldı.

Ekiplerce farklı yol güzergahlarında yapılan kış lastiği denetimlerinde sürücülere, karlı ve buzla yollarda nasıl güvenli sürüş yapılması gerektiğine dair bilgiler aktarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada ise doğru ve zamanında alınan önlemlerin trafik kazalarının önlenmesinde önemli bir yer tuttuğu vurgulandı.