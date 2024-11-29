Boyabat Belediye Başkanı Kara, dünya ikincisi ekibi misafir etti

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, İtalya'nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen Fibonacci Robot Olimpiyatları'nda ikinci olan Boyabat Gençlik Merkezi ekibini kabul etti.

Kara, ziyarette, Boyabat Gençlik Merkezi ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Alınan başarının gençlerin teknolojiye olan ilgilerinin günden güne arttığının göstergesi olduğunu vurgulayan Kara, "Bu azimli, çalışkan ve yetenekli gençlerimizin gelecekte daha büyük projelere imza atmayı ve uluslararası alanda daha fazla başarı elde edeceklerine inancımız tamdır. Biz her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Onlar yeter ki bu tarz çalışmaların içerisinde olsunlar. Biz her türlü desteği sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.