Dikmen'de çiftçilere tarımsal destekleme bilgilendirmesi yapıldı

Bu kapsamda Dikmen ilçesinde, çiftçilerle bir araya gelen görevliler, tarımsal destekleme modellerine ilişkin bilgiler aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modelleriyle ilgili çiftçilere yönelik yapılan bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.