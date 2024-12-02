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        Sinop'ta 1600 rakımlı Çangal Dağı'ndaki kar ve sis manzarası görüntülendi

        Sinop'ta Çangal Dağı'nda kar ve sis, güzel manzaralar oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:16
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        Sinop'ta 1600 rakımlı Çangal Dağı'ndaki kar ve sis manzarası görüntülendi
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        Sinop'ta Çangal Dağı'nda kar ve sis, güzel manzaralar oluşturdu.

        Ayancık ilçesi yakınlarındaki 1600 rakımlı Çangal Dağı, kış aylarında doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında bulunuyor.

        Kentin önemli turizm alanlarından Akgöl Tabiat Parkı'nı da bünyesinde barındıran Çangal Dağı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

        Beyaz örtüye eşlik eden sis dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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