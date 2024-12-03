Sinop Üniversitesi ile TÜRKSOY arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sinop Üniversitesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında kültürel etkileşimi artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf arasında imzalanan protokolle, Türk dünyasındaki kültürel etkileşimin güçlendirilerek iki kurum arasında eğitim, kültür ve sanat alanlarında ortak araştırmalar yapılması hedefleniyor.