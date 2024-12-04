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        Sinop'ta "Uluslararası Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi" başladı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:19
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        Sinop'ta "Uluslararası Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi" başladı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi" başladı.

        Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen ve üç gün sürecek kongreye, yurt içi ve dışından çok sayıda akademisyen katılıyor.

        Kongrede demokrasi ve askeri müdahaleler, günümüz dünyasında işletmelerde dönüşüm, dünyada ve Türkiye'de para politikaları gibi konular ele alınacak.

        Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, kongrenin açılışındaki konuşmasında, bu tür organizasyonların uluslararası işbirliği kültürünün yaygınlaşmasında önemli rol oynadığını söyledi.

        Kongreye katılan öğrencilere tavsiyede bulunan Taşdemir, "Şimdi buradasınız, yarın nerelerde olacağınızı bilemezsiniz. Rektör, kaymakam, akademisyen, bir şirketin yöneticisi, anne baba olacaksınız. Zamanı çok iyi değerlendirin. En büyük kayıp, zaman kaybıdır. Çok çalışın, kendinizi geliştirin. İmkanlarımızı iyi değerlendirin." dedi.

        Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhat Özkalaycı ise üniversitelerin en üst seviyede eğitim verilen, araştırma yapılan, bilgi üretilen kurumlar olduğunu dile getirdi.

        Bilim insanları tarafından kongreye gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini anlatan Özkalaycı, "Bu topraklarda tüketilen veya kullanılan her türlü nesnenin, maddenin bu topraklarda üretilebilmesini öncelemeliyiz. Bu işin başlangıcının bilgiyi ve bakış açısını üretmek, yenilenmek olduğuna inanıyoruz. Akademiye, yani bizlere düşen bunun bilimsel altyapısını sağlamaktır." ifadesini kullandı.

        Açılış konuşmalarının ardından akademisyenler tarafından sunum gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

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