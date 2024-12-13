Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta uyuşturucu ve sahte döviz operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu ve sahte döviz operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:50 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta uyuşturucu ve sahte döviz operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu ve sahte döviz operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve mühimmat kaçaklığıyla mücadele kapsamında Boyabat ilçesinde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce 4 ev ve eklentilerindeki aramada, 89 uyuşturucu hap, 16 bin 500 avroluk sahte banknot, 3 ruhsatsız tabanca, 1 piyade tüfeğine dönüştürülmüş av tüfeği ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 6 cep telefonu ve 2 bilgisayar ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Poyraz bebeğin ölümünde ihmal iddiası
        Poyraz bebeğin ölümünde ihmal iddiası
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Elon Musk şehir kuruyor
        Elon Musk şehir kuruyor
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Trump'tan beklenmedik adım: Yemin törenine Xi'yi çağırdı
        Trump'tan beklenmedik adım: Yemin törenine Xi'yi çağırdı
        Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
        Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Yapay zekâ alarmı
        Yapay zekâ alarmı
        Kitap sevginiz aslında Tsundoku Sendromu olabilir!
        Kitap sevginiz aslında Tsundoku Sendromu olabilir!
        Evlilik erkeklere yarıyor
        Evlilik erkeklere yarıyor

        Benzer Haberler

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Sinop'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Gerze'de sporcular kuraş şampiyonasına katılmak için mücadele etti
        Gerze'de sporcular kuraş şampiyonasına katılmak için mücadele etti
        Türkeli'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı
        Türkeli'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı
        Durağan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Durağan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Uluslararası alanda madalyalar kazanan şef adayları bölümlerine ilgiyi artı...
        Uluslararası alanda madalyalar kazanan şef adayları bölümlerine ilgiyi artı...