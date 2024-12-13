Sinop'ta hava muhalefeti nedeniyle scooter. motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Açıklamada, bu nedenle saat 18.00'den 14 Aralık Cumartesi günü saat 09.00'a kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı.

Sinop genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 09.00'a kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

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