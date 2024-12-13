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        Sinop'ta hava muhalefeti nedeniyle scooter. motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

        Sinop genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 09.00'a kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 20:01 Güncelleme: 13.12.2024 - 20:01
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        Sinop'ta hava muhalefeti nedeniyle scooter. motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
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        Sinop genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 09.00'a kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, bu nedenle saat 18.00'den 14 Aralık Cumartesi günü saat 09.00'a kadar elektrikli scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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