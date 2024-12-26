Boyabat'ta İnsan Hakları Kurulu Toplantısı yapıldı
Sinop'un Boyabat ilçesinde İnsan Hakları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde İnsan Hakları Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Hasan Kara, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve diğer kurul üyeleri katıldı.
Toplantıda, kurul üyelerince farklı tarihlerde yapılan çalışmalar değerlendirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.
Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Hatice Kübra Temirkaynak Yılmaz da hastane bünyesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
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