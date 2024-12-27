Erfelek'te öğrencilere yönelik "Trafikte Farkındalık Uygulaması" yapıldı

Kaymakam Ataberk Altun da eğitime eşlik ederek, öğrencilerle yaya geçidi uygulamasına katıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Atatürk İlkokulu'nda yapılan uygulamada, öğrencilere temel trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı ve araç içi güvenli yolculuk ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirmede bulunuldu.

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