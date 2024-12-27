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        Erfelek'te öğrencilere yönelik "Trafikte Farkındalık Uygulaması" yapıldı

        Sinop'un Erfelek ilçesinde, "Trafikte Farkındalık Uygulaması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:39
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        Erfelek'te öğrencilere yönelik "Trafikte Farkındalık Uygulaması" yapıldı
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        Sinop'un Erfelek ilçesinde, "Trafikte Farkındalık Uygulaması" gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Atatürk İlkokulu'nda yapılan uygulamada, öğrencilere temel trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı ve araç içi güvenli yolculuk ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirmede bulunuldu.

        Kaymakam Ataberk Altun da eğitime eşlik ederek, öğrencilerle yaya geçidi uygulamasına katıldı.

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