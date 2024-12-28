Yarım kalan çocukluk hayalini emekliliğinde açtığı ahşap atölyesiyle gideriyor

EROL BALTA - Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Mithat Tuzcuoğlu, çocukluk yıllarından bu yana merak duyduğu ahşap sanatına ilgisini, emekliliğinde açtığı atölyesinde gideriyor.

Dikmen ilçesinde dünyaya gelen ve ahşap sanatına ilgisi nedeniyle ilk ve ortaokulun ardından Gerze Meslek Lisesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü'ne kaydolan Tuzcuoğlu, liseyi okul birincisi olarak tamamladı.

Mithat Tuzcuoğlu, AA muhabirine, ahşap işçiliğine küçük yaşlardan beri ilgisinin olduğunu söyledi.

Emekliliğinin ardından küçüklüğünden bu yana merak duyduğu ahşap üzerine çalışma yapabilmek için atölye açan Tuzcuoğlu, günlerini atıl ağaç ve keresteden masa, sehpa, abajur, ayna, beşik gibi ürünler ve dekoratif eşyalar yaparak geçiriyor.

Ahşap sanatına merakının yaşamı boyunca devam ettiğini vurgulayan Tuzcuoğlu, "1984'te okul birincisi olarak üniversiteye gittim ancak maddi yetersizlikten dolayı devam edemedik. 1,5 yıl kadar Hacettepe Üniversitesine gittim. Hayat bizi başka mesleklere yönlendirdi." dedi.

Üniversite eğitiminin yarım kalması nedeniyle bu alanda profesyonel eğitim alamadığına işaret eden Tuzcuoğlu, kendisini boş zamanlarında yaptığı çalışmalarla geliştirdiğini belirtti.

Daha sonra 1990'da Karayollarına girdiğini ve devlet memuru olduğunu anlatan Tuzcuoğlu, "28 yıl boyunca burada çalıştım. Bu süre içinde ahşap işleriyle hep ilgilendim. Bulunduğum şehirlerde ahşap el sanatları atölyelerini ziyaret ettim, onlarla hep irtibat içinde oldum. Ahşaba, doğadaki malzemeye bakmayı öğrendim." ifadesini kullandı.

Tuzcuoğlu, Gerze'de atölye açtığında bu işi yapan çok kişi bulunmadığına dikkati çekerek, "Ahşap ürünlerde önce kendi tasarımlarımı yaptım. Kişiye özel tasarımlar da yapıyorum. Zaman zaman bunları sergiliyorum, zaman zaman satış tezgahları açıyorum." diye konuştu.