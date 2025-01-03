Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir, üniversitenin faaliyetlerini anlattı

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitenin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Taşdemir, üniversite yerleşkesinde misafir ettiği gazetecilere, üniversitenin akademik ve idari alanlarda yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Hayata geçirilen ve planlanan projelere ilişkin basın mensuplarıyla bilgiler paylaşan Taşdemir, hedeflerinin hem akademik hem de idari anlamda şehre değer katan bir üniversite yaratmak olduğunu anlattı.