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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 01:12 Güncelleme: 04.01.2025 - 01:27
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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