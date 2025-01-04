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        Sinop'ta bir otomobil park halindeki otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde bir otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 19:54 Güncelleme: 04.01.2025 - 20:00
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        Sinop'ta bir otomobil park halindeki otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde bir otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yusuf İ. yönetimindeki 35 AF 5617 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki 57 DB 457 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada Yusuf İ. ile çarptığı otomobilde bulunan Ahmet A, Hasan D. ve Ahmet K. yaralandı.

        Yaralılar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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