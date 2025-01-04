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        Sinop'ta kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 23:12 Güncelleme: 04.01.2025 - 23:17
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        Sinop'ta kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Durağan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, 27 bin 980 makaron, 5,5 kilogram tütün ile 2 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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