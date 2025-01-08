Sinop'ta Kıbrıs gazisi Mehmet Özmen son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Özmen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Safa Kahraman, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Feyyaz Yaşar ile vatandaşlar katıldı.

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