Sinop'ta Kıbrıs gazisi Mehmet Özmen son yolculuğuna uğurlandı
Sinop'ta 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Özmen'in cenazesi, Türkeli ilçesinde toprağa verildi.
Sinop'ta 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Özmen'in cenazesi, Türkeli ilçesinde toprağa verildi.
Yaşamını yitiren Özmen için Kayabaşı köyü Görküyü Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Özmen'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Özmen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Safa Kahraman, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Feyyaz Yaşar ile vatandaşlar katıldı.
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