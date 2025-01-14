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        Gerze'de "Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yapıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde "Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" il finali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 17:04 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:09
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        Gerze'de "Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yapıldı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde "Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" il finali gerçekleştirildi.

        Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen yarışmada, dereceye giren öğrenciler belirlendi.

        Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı programda, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim ederek, çeşitli hediyeler verdi.

        Programa, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Karaman, Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nazım Aksu ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

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