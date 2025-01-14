Gerze'de "Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yapıldı

Programa, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Karaman, Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nazım Aksu ve öğrenciler katıldı.

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