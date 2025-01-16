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        Türkeli'de çıkan baca yangını söndürüldü

        Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan baca yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:53 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:56
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        Türkeli'de çıkan baca yangını söndürüldü
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        Sinop’un Türkeli ilçesinde çıkan baca yangını söndürüldü.

        Tümerkan Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın baca kısmında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        Yangında apartmanın baca kısmında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

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