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        Sinop'ta savaş mağduru ülkeler yararına "Hayır Çarşısı" açıldı

        Sinop'ta İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından savaş mağduru ülkeler yararına "Hayır Çarşısı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 16:52 Güncelleme: 16.01.2025 - 17:08
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        Sinop'ta savaş mağduru ülkeler yararına "Hayır Çarşısı" açıldı
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        Sinop'ta İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından savaş mağduru ülkeler yararına "Hayır Çarşısı" açıldı.

        Pazaryeri'nde açılan çarşıda, kadınlarca hazırlanan yiyecekler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

        İnsani Yardım Vakfı Sinop Şubesi Kadın Kolları Başkanı Yağmur Koca, AA muhabirine, dünyadaki tüm savaş mağduru ihtiyaç sahipleri için hayır çarşısı açtıklarını söyledi.

        Kendilerine gönüllü olarak destek sağlayan herkese teşekkür eden Koca, "Hanım gönüllüler tarafından el emeği, göz nuru ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kermesimizde satışa sunuldu. Destek olan tüm halkımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        Vali Mustafa Özarslan da Hayır Çarşısı'nı ziyaret ederek ürünleri inceledi ve destek amacıyla alışveriş yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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