Sinop'ta savaş mağduru ülkeler yararına "Hayır Çarşısı" açıldı

Sinop'ta İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından savaş mağduru ülkeler yararına "Hayır Çarşısı" açıldı.

Pazaryeri'nde açılan çarşıda, kadınlarca hazırlanan yiyecekler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

İnsani Yardım Vakfı Sinop Şubesi Kadın Kolları Başkanı Yağmur Koca, AA muhabirine, dünyadaki tüm savaş mağduru ihtiyaç sahipleri için hayır çarşısı açtıklarını söyledi.

Kendilerine gönüllü olarak destek sağlayan herkese teşekkür eden Koca, "Hanım gönüllüler tarafından el emeği, göz nuru ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kermesimizde satışa sunuldu. Destek olan tüm halkımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Vali Mustafa Özarslan da Hayır Çarşısı'nı ziyaret ederek ürünleri inceledi ve destek amacıyla alışveriş yaptı.