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        Sinop, Tokat, Çorum, Çankırı, Kastamonu ve Amasya'da karne heyecanı yaşandı

        Sinop, Tokat, Çorum, Çankırı, Kastamonu ve Amasya'da öğrenciler karnelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:23 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:23
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        Sinop, Tokat, Çorum, Çankırı, Kastamonu ve Amasya'da karne heyecanı yaşandı
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        Sinop, Tokat, Çorum, Çankırı, Kastamonu ve Amasya'da öğrenciler karnelerini aldı.

        Sinop Abalı İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Mustafa Özarslan tarafından öğrencilere karne ve başarı belgeleri verildi.

        Öğrencilere dünya küresi de hediye eden Özarslan, burada yaptığı konuşmada, eğitim-öğretim yılının ilk dönemini sorunsuz şekilde geride bıraktıklarını söyledi.

        İl genelinde 213 okulda 35 bin 388 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını vurgulayan Özarslan, emeği geçen öğretmen ve idarecileri kutladı.

        Özarslan, geleceğin Türkiye'sini inşa etmede hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, "İnanıyorum ki aynı faaliyetleri ikinci dönemde de hep birlikte yürüteceğiz. Nitelikli eğitimle donatılmış çocuklarımız ile ülke olarak yükselişimiz, kalkınmamız daha hızlı olacaktır. Bu noktada öğretmenlerimizin gayretleri ve katkılarını çok önemli görüyoruz. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci de törende Vali Özarslan'a eşlik ederek, öğrencilere iyi tatiller diledi.

        - Tokat

        Tokat'ta Kemalpaşa İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrencilere karne ve başarı belgeleri dağıtıldı.

        Vali Abdullah Köklü, burada karnelerini verdiği öğrencilerle ve velilerle sohbet etti.

        Çocuklara hayırlı tatiller dileyen Köklü, öğrencilere tatilde iyice dinlenmelerini tavsiye etti.

        Programa CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır da katıldı.

        - Çankırı

        Çankırı'da resmi ve özel kurumlarda eğitim gören 26 bin 367 öğrenci, karnelerini aldı.

        Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Karneleri dağıtan Taşolar ile beraberindekiler, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

        - Çorum

        Çorum'da da 493 okulda 86 bin 536 öğrenci ve 7 bin 417 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.

        Öğrenciler karnelerini okullarda düzenlenen törenlerle aldı.

        Vali Ali Çalgan, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Çalgan, daha sonra öğrencilere karne ve hediye dağıttı.

        Çalgan, çocuklara tatili dinlenerek geçirmelerini tavsiye etti.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

        Törenin ardından öğrenciler, okul bahçesinde İstiklal Marşı'nı okuyarak yarıyıl tatiline başladı.

        - Kastamonu

        Kastamonu'da 53 bin 284 öğrenci karne aldı.

        Vali Meftun Dallı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Orhan Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

        Öğrencilerle sohbet eden Dallı ve Gümüş, daha sonra karneleri dağıttı.

        - Amasya

        Amasya'da il genelinde 53 bin 625 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

        Vali Önder Bakan, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini verdi.

        Bakan, öğretmenlere ve okul idarecilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, öğrencilere iyi tatiller diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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