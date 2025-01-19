Boyabat'ta su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.Ç'nin kullandığı Sinop yönüne giden 37 ED 325 plakalı otomobil Doğanburnu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü N.Ç, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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