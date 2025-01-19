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        Boyabat'ta su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:10 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:14
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        Boyabat'ta su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, N.Ç'nin kullandığı Sinop yönüne giden 37 ED 325 plakalı otomobil Doğanburnu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip su kanalına devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü N.Ç, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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