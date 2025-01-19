Gerze ilçesinde 15 bin 40 makaron ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramada, 15 bin 40 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçe merkezinde bazı adreslerde arama yaptı.

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