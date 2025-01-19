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        Gerze ilçesinde 15 bin 40 makaron ele geçirildi

        Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 bin 40 dolu makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 19:26 Güncelleme: 19.01.2025 - 19:42
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        Gerze ilçesinde 15 bin 40 makaron ele geçirildi
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        Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 bin 40 dolu makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçe merkezinde bazı adreslerde arama yaptı.

        Adreslerde yapılan aramada, 15 bin 40 makaron ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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