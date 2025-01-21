Gerze'de elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde elektrikli motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Sinop’un Gerze ilçesinde elektrikli motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
G.İ'nin kullandığı 57 ABN 872 plakalı elektrikli motosiklet, ilçe merkezi Dr. Bahattin Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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