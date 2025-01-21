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        Gerze'de elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde elektrikli motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 12:58 Güncelleme: 21.01.2025 - 13:07
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        Gerze'de elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde elektrikli motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        G.İ'nin kullandığı 57 ABN 872 plakalı elektrikli motosiklet, ilçe merkezi Dr. Bahattin Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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