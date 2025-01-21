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        Boyabat'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:22 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:27
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        Boyabat'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        M.K'nin kullandığı 57 ACF 784 motosiklet, Yıldız Mahallesi'nde A.B. idaresindeki 37 EF 700 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan F.Y. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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