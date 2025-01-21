Boyabat'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
M.K'nin kullandığı 57 ACF 784 motosiklet, Yıldız Mahallesi'nde A.B. idaresindeki 37 EF 700 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan F.Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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