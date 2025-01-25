Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.Ö'nün (25) kullandığı 57 ACA 551 plakalı otomobil, Boyabat-Kastamonu kara yolu Yabanlı köyü mevkisinde ağaca çarparak devrildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan Z.U. (19) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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