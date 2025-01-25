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        Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 10:26 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:27
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        Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İ.Ö'nün (25) kullandığı 57 ACA 551 plakalı otomobil, Boyabat-Kastamonu kara yolu Yabanlı köyü mevkisinde ağaca çarparak devrildi.

        Kazada sürücü ve araçta bulunan Z.U. (19) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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