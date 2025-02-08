Sinop'ta bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
Sinop'un Gerze ilçesinde, bir apartmanın bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde, bir apartmanın bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçe merkezi Hamidiye Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın baca kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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