Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde, bir apartmanın bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 00:19 Güncelleme: 08.02.2025 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta bir apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde, bir apartmanın bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        İlçe merkezi Hamidiye Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın baca kısmında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Trump: Gazze konusunda acelemiz yok
        Trump: Gazze konusunda acelemiz yok
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Fotoğraf çektirmek isterken falezlerden düştü
        Fotoğraf çektirmek isterken falezlerden düştü
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"

        Benzer Haberler

        Sinop'ta kar yağışı heyelanlara yol açtı
        Sinop'ta kar yağışı heyelanlara yol açtı
        Sinop'ta kardan dolayı mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti...
        Sinop'ta kardan dolayı mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti...
        Sinop'ta tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı
        Sinop'ta tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı
        Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 453 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 453 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sinop'ta kar yağışı etkili oluyor
        Sinop'ta kar yağışı etkili oluyor
        Boyabat'ta "Cennete Götüren Namaz" konferansı düzenlendi
        Boyabat'ta "Cennete Götüren Namaz" konferansı düzenlendi