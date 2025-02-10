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        Sinop'ta yasa dışı gece avcılığı yapan 10 kişiye para cezası uygulandı

        Sinop'ta, yasa dışı gece avcılığı yaptıkları tespit edilen 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 18:01 Güncelleme: 10.02.2025 - 18:10
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        Sinop'ta yasa dışı gece avcılığı yapan 10 kişiye para cezası uygulandı
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        Sinop’ta, yasa dışı gece avcılığı yaptıkları tespit edilen 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, il genelinde koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdüren ekipler, yaptıkları denetimlerde 10 kişinin yasa dışı gece avcılığı yaptığını tespit etti.

        Ekiplerce 10 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulanırken, 4 av tüfeğine de el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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