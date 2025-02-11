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        Sinop'ta kar ve sağanak sonrası toprak kayması oluştu

        Sinop'un Ayancık ilçesinde bir haftadır etkili olan kar ve sağanak toprak kaymasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:01
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        Sinop'ta kar ve sağanak sonrası toprak kayması oluştu
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde bir haftadır etkili olan kar ve sağanak toprak kaymasına neden oldu.

        Bölgede son bir haftadır yağan kar ve sağanak etkisini sürdürüyor.

        Yağışlar nedeniyle Ayancık'ta bulunan yaklaşık 200 metre yükseklikteki Maltepe Tepesi'nde toprak kayması meydana geldi.

        Tepeden kayan toprak, Yalı Mahallesi Gazhane Caddesi'ndeki evlerin ve iş yerlerinin arka tarafına kadar ulaştı.

        Ayancık Belediyesi ekipleri, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla toprak kayması sonucu oluşan çamuru ev ve iş yerlerinin bulunduğu alandan temizledi.

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